台獨先驅史明逝世 享嵩壽103歲

2019-09-20 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕台灣獨立建國運動先驅史明（本名施朝暉）今晚驚傳逝世，享嵩壽103歲。

史明的臉書今晚PO文表示，史明於2019年9月20日晚間11時09分病逝於台北醫學大學附設醫院。台灣網友紛紛湧入臉書悼念、感謝史明為台灣的貢獻。

史明本名施朝暉，出生於日治時期1918年11月9日，不但是台灣知名作家、歷史學者，更是台灣獨立建國運動的先驅。1943年曾在中國擔任共產黨的地下情報員，1949年才回台，之後因不滿國民黨以「殖民狀態」統治台灣，投入台灣獨立運動。1952年史明遭國民黨政府以叛亂罪通緝，流亡日本，直到1993年才回到台灣。

史明流亡日本後，在日本販賣餃子、陽春麵，逐步累積資產，1960年在東京池袋開了1間5層樓高的「新珍味」中華料理店，靠中華料理賺進了大約5億日圓的資產。即便賣麵賣出了名堂，史明仍未放棄台灣的革命，在日本到處宣講「臺灣民族主義」、「獨立建國路線」，並加入「臺灣青年獨立聯盟」、「獨立臺灣會」等相關團體。1968年時，史明甚至短暫偷渡回台，參與暗殺蔣經國之計畫。

1993年，在國民政府解除戒嚴令6年後，史明以「台灣最後一位黑名單」身分偷渡回台，結束總共41年的流亡生活。1994年10月史明遭到起訴，最後以保釋結案，不追究過往罪行。

晚年的史明廣受各機構邀請演講，並從2011年起撰寫回憶錄；2014年太陽花學運時，史明也堅持到場支持抗議學生；2016年獲聘為總統府資政。史明一生著作繁多，有《臺灣人四百年史》、《史明口述史》、《史明回憶錄：追求理想不回頭》等等。

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