叫便當、修機車要電子發票？ 議員批北市府擾民

2019-09-19 20:05

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府今年1月推出電子化核銷系統，要求138個機關辦理採購核銷時一律用線上核銷，北市財政局也建議各局處辦理採購時優先與有開「電子發票」之廠商合作。不過北市議員說，財政局竟在市府核銷系統公告各機關使用電子發票核銷的比例跟排名，市長還要求倒數十名要做檢討報告，造成各局處壓力。

議員許家蓓今在台北市議會財建部門質詢指出，財政局在市府核銷系統公告各機關使用電子發票核銷的比例跟排名，等於是變相逼迫局處用電子發票核銷。她也提到，柯文哲在7月市政會議更要求使用電子發票核銷比例最低的倒數十名，要進市長室做檢討報告。副祕書長陳志銘也說，店家若不願意轉型使用電子發票，就讓他們在市場上被淘汰，許家蓓質疑，這無疑給局處施壓，也排擠許多廠商跟市政府往來的機會。

許家蓓說，目前市府許多採購屬十萬元以下的小額採購，像是會議訂便當、維修公務車輛等，能開電子發票的店家都不多。北市目前僅有5家便當店、3間機車行有開電子發票。同仁要維修機車，就只能到3間有電子發票的機車行，反而無法提升行政效率，變成擾民。她直言，柯P搞E化搞到矯枉過正，反使基層公務員苦不堪言。許也希望，財政局可以讓市長知道電子發票的困難，讓柯了解基層實際狀況，而非一味要求用電子發票核銷。

對此財政局表示，市府採購是優先與有開電子發票之廠商合作，而不是強制，目前也還沒有機關到市長室報告，北市會在未來幾個月會檢視成果，也會試著解決基層公務員的反應。

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