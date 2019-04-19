北市府APP未整合挨批整人 資訊局允諾檢討

2019-04-19 22:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府各局處開發APP多達68個，北市停車管理工程處試辦使用手機APP自行登錄智慧停車開單，但北市議員李柏毅今日在北市議會財建部門質詢指出，民眾若停放在不同路段的智慧停車格，要分別下載APP進行智慧支付，根本是擾民，且部分委外廠商開發的APP未經市府列管，潛藏個資外洩的風險，要求市府清查統一管理。

對此，北市資訊局長呂新科表示，市府委外廠商開發APP的管理會再加強，並全面檢討同類型APP整合可行性與資訊的整合，而未申報列管的APP，都會一併納入市府進行管理。

停管處去年9月於松智路、和平東路一段、長春路等路段，委託廠商試辦路邊收費智慧化，李柏毅質詢指出，該廠商自行開發APP系統，他的助理測試將車輛停放在3處不同智慧停車格，不同路段竟要用不同APP智慧支付，批評市府在整人。

李柏毅表示，資訊局訂定「台北市政府行動應用軟體（APP）服務發展作業原則」，開發APP前應對外公布開發想法，並洽市府資訊局討論，但資訊局對停管處的APP完全沒得到資訊。

此外，李柏毅提到，警察局花費18萬多元建置「北市警政APP」，卻在105年、106年、107年分別編列82萬、47萬、56萬，總計186萬的維護費用，費用竟是當初建置的10倍之多。呂新科對此表示，可能後續有擴充，要再去了解。

李柏毅說，市府各局處從2011年起開發68個APP，但仍有部分委外廠商開發APP未列入，未經市府授權及管理APP潛藏個資外洩風險，資訊局應清查市府各局處轄管的APP統一管理，並著手整合使用率低且資訊與功能相近APP。

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