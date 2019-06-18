關渡平原50公頃淪紅火蟻災區 柯市府挨轟輕忽錯失防治先機

2019-06-18 17:01

〔記者郭安家／台北報導〕北市僅存的候鳥棲息濕地關渡平原驚傳遭紅火蟻大軍入侵，台北市議員張斯綱指，從靠河岸的保留區到鄰近捷運沿線的稻田都已淪陷，農民陳情今年4月起屢遭紅火蟻攻擊，2個月來侵襲範圍已超過50公頃，疫情近乎失控，台北市政府卻直到他辦理會勘後才驚覺「歹誌大條了」！疫情失控原因就是柯市府輕忽。

對此，台北市動保處坦言，最早七星農田水利會曾為農民反映個案，當時有進行投藥，而今年5月議員再次反應個案，人員則混淆了現場有另一處相似地點，導致沒處理到，由於投藥速度慢，加上人力不足，近期才注意到疫情範圍擴大粗估30至50公頃，但還未實際估算紅火蟻數量；現已掌握狀況、接洽農民、提供投藥，近期再開跨局處防疫會議。

張斯綱表示，農民指今年4月起陸續發現紅火蟻蹤跡，向動保處反映，卻始終沒有得到妥善處置，直至6月3日由他辦理會勘時才發現多處田梗均有紅火蟻蹤跡，單單當天會勘的豐年段三小段鄰近農田，初估就有超過50公頃農田，受害範圍之大，超乎想像。動保處於6月17日僅針對豐年段三小段部分農地巡查，就發現17個紅火蟻丘，多位農民被咬傷。

張斯綱指，市府規定設置「入侵紅火蟻防治應變中心」，由副市長擔任召集人，但實際上形同虛設，對入侵紅火蟻沒有警覺，沒開會議、沒啟動應變機制；執行巡察、認定、監督投藥的人僅有1名動保處人員負責；試問單單關渡平原一處就有超過50公頃，一個人怎麼巡檢？何時才能巡完？「防疫視同作戰」，人力不足的結果，自然就是全面淪陷。

張斯綱指，調閱市府資料發現，台北市入侵紅火蟻案目前總共列管173案，其中已解除列管的共有40件、133件未解除列管，這133件中關渡平原僅列出一小部分；意即在他會勘前，市府根本完全不知道關渡平原的紅火蟻疫情如此嚴重，也根本沒有有任何主動防疫計畫，放任疫情傳染擴散至此！

動保處則說明，北市紅火蟻疫區主要分布於河濱公園，依規定該處1年未發現紅火蟻，才會解除列管，因此列管案件才會這麼多。

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