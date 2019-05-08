議員被爆施壓市府打壓安親班 北市府官員：被逼才開罰

2019-05-08 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕有安親班業者指控，因意外得罪台北市議員李慶元的樁腳，竟遭市府相關局處上門稽查、開罰，李慶元甚至曾嗆聲：「我可以不當議員，但我就是要你安親班關門！」建官處官員也坦承是被逼才開罰，李慶元辦公室目前則尚未正面回應。

派助理跟蹤幼童 議員嗆：就是要你關門

今日出版的《鏡週刊》報導指出，楊姓安親班業者3年前因裝修工程遭鄰居惡意檢舉，業者提告惡鄰後卻遭市府相關局處上門稽查，之後才得知鄰居其實是李的樁腳。去年法院判業者勝訴，鄰居要賠20萬元。

但李慶元不僅嗆聲要讓安親班倒閉，2016年12月間還派出自己的助理跟蹤學生路隊並拍照，雖然楊母曾報警處理，希望檢視助理拍的照片，警方卻以會妨礙人身自由為由讓助理離去。有高血壓病史的楊母在憂心之下，之後竟中風住院。楊姓業者也指控，除了李的助理以外，2016年11月2日時，也有教育局的稽查員跟蹤安親班的學生路隊，當時帶隊老師打算報警對方才坦承身份，並稱所有稽查員都已來過一遍，目的就是給議員一個回覆。

去年11月5日時，楊姓業者又發現有男子跟蹤安親班學生，該男子自稱是記者，讓他直呼「一再騷擾小孩跟女人，不覺得可恥嗎？」當時楊雖然也曾報警，但到派出所時，對方卻不見了，詢問警方卻被回「要報什麼案？《刑法》哪一條？」

楊姓業者也提供數個錄音檔，其中包含建管處官員坦承遭到李慶元施壓，不得讓楊的安親班「過件」，因為若幫業者結案就得罪了「另外一邊」，必須再跟李慶元協調。針對安親班曾因漏水進行修繕工程，之後卻遭建管處及教育局稽查，並被依違反《建築法》裁罰6萬元一事，建管處官員也坦承「其實當初可以不罰，因為我們真的擋不住…因為真的是被逼到。」

針對業者的投訴，李慶元辦公室則是表示電話講不清楚，對於週刊同意要親自前往採訪，廖姓主任又說李在外開會、趕不回來等，提出用電話訪問，或由主任代答等方式也都遭到拒絕。

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