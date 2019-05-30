柯P喊辦亞運卻無任何規劃 議員痛批：拋假議題政治操作

2019-05-30 19:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲拋出申辦2030亞運在台北的意願，日前赴日參訪，還稱目的之一，是要請益日本舉辦東京奧運的情形。但市議員許淑華質疑，市長口口聲聲說要申辦亞運，但包括場館、財務等相關規劃都沒有，就急著向媒體放話，根本是假議題。柯文哲回應，還有3年時間可以準備。

柯文哲今天下午赴台北市議會市政總質詢第二天，市議員許淑華詢問，柯文哲去日本取經申辦東京奧運經驗的心得？柯文哲表示，跟世大運比較，世大運坦白講只有活動準備，但東京奧運則藉此機會，重新進行都市規劃，所以還是不一樣，如果真的要辦亞運，應該要當作都市設計。

許淑華追問，既然市長說要申辦亞運，總該有初步規劃，那你的主場館要在哪？選手村要在哪？東京奧運斥資台幣7700多億元，之前的仁川亞運、雅加達亞運也各花了400多到900多億元，那你的財務規劃是甚麼？

對此，柯文哲卻說，如果要正式申請，應該是4年後在杭州才會確定，那要2022年，且這不是台北市單一決定，還要跟體育署討論。

許淑華痛批「所以這是假議題囉！」，既然沒有細部規劃，就不應該跟媒體說。

她並提及柯文哲4年前曾說，如果是他不會辦世大運，現在又說要申辦亞運，4年前這段話言猶在耳，現在沒有任何具體規劃，卻一直說要申辦亞運，「媒體都說為了選總統，就拋出這樣的假議題」。

柯文哲重申，世大運這件事情，在台灣辦也不一定在台北辦，比較正常的做法，應該是把大型賽事，當作都市重建的一個機會。

許淑華批評，不應該輕易把沒有成形的個案，當作政治的操作手腕，「你提出議題時，多少人在問，你這樣不是跟韓國瑜一樣嗎？」她認為市府拋出議題，應該要有一個完整規劃。柯文哲最後僅說，還有3年時間，這是一個好的題目。

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