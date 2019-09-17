「中共抨擊軍售案、藍委拖延杯葛」 王定宇：真是很湊巧

2019-09-17 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕立法院新會期今開議，國民黨一早在議場召開黨團大會，還自製大型香菸及珍奶道具，並霸佔主席台企圖杯葛議事。對此，民進黨立委王定宇下午也在臉書質疑，「中共極力抨擊台美軍售案，國民黨杯葛軍售特別條例，真的是很湊巧」。

王定宇在文中表示，今為立院新會期開議首日，國民黨「循例」佔主席台阻撓原訂議程，並稱今天的議程包括將「提案」交付委員會審查，以及進行「施政總質詢」。

王定宇在文中質疑，國民黨杯葛講一堆理由，「但心裡真正想阻擋的恐怕是...『F-16V軍購特別預算條例』」，並解釋今天杯葛「阻擾到『特別條例』付委的時程，接著就會影響到『特別預算』的審查時間」，嚴重恐「影響到與美國正式簽約時程」。

王定宇在文中反問，國民黨「這些拖延杯葛是為了誰呢？」並大膽推測「看來...唯一高興的就只有『中共』了！」接著他又在文末標記「中共極力抨擊台美軍售案」、「國民黨杯葛軍售特別條例」、「真的是很湊巧」。

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