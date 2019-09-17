立院開議 藍委霸佔主席台喝珍奶

2019-09-17 11:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕今天是立法院新會期開議首日，國民黨一早就在議場召開黨團大會，並霸佔主席台企圖杯葛議事進行。此次國民黨為杯葛準備齊全，不僅將口號自製成大型布條，還費心製作大型珍奶、香菸等道具，上午10點20分左右，國民黨團助理更送上「真的珍奶」，國民黨立委陳玉珍笑稱，「雖然沒有300萬，但有珍奶喝」，立法院長蘇嘉全走上主席台時，多位國民黨立委還作勢要送珍奶給蘇嘉全。全體黨團成員並大喊說：「國民黨撿不到300萬，只好喝珍奶。」

為杯葛立法院議事進行，國民黨團今早直接選在院會召開黨團大會，黨團並自製大型香菸與珍奶道具進場。黨團總召曾銘宗強調，總統府出訪竟走私一萬多條香菸，調查結果竟讓國安局背黑鍋，國民黨團要求蔡英文到國會進行國情報；曾銘宗說，請民進黨交代清楚這三件事，行政院長再來做施政報告。

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