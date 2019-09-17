立院今開議遭藍委杯葛 政院發言人嗆：這是在幫哪一國

2019-09-17 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕今日是立法院新會期開議首日，國民黨一早就在議場召開黨團大會，並霸佔主席台企圖杯葛議事進行，甚至在主席台上暢飲珍奶。對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）在臉書上開嗆，說原本的議事程序都將被延宕，甚至軍購案預算草案也可能無法順利在時間內通過，問國民黨立委「是在幫哪一國？」

立法院院會今原定邀請行政院院長蘇貞昌進行施政報告，蘇揆上午9時便抵達立法院準備，不過，因國民黨立委霸占主席台遲未能上台，最後立法院長蘇嘉全只能在藍委包圍下，宣布休息。

谷辣斯．尤達卡對此不滿，在臉書上表示，今日是台索斷交第二天，在國內民眾還在為此事感到痛苦時，沒想到今日立法院開議，國民黨立委一早就霸佔主席台，以要求民進黨立院黨團退回「中共代理人法」為藉口之一，不讓行政院長做施政報告。

谷辣斯．尤達卡寫說，無法進行施政報告不打緊，影響更大的是，立院原定要在今日完成一讀程序的「新式戰機採購特別條例」草案，無法順利完成，導致審查特別條例及特別預算的時程不得不被延宕。

谷辣斯．尤達卡說，他們多次表示，軍購是為了防衛、維繫台海和平，因中國軍事威脅越來越頻繁，嚴重影響我國國防安全。而只有在「新式戰機採購特別條例」草案通過後，政府才能依法編列預算，採購美國同意對台軍售的66架戰機，但今日卻被國民黨以要求民進黨團「撤中共代理人惡法」杯葛議事進行。

谷辣斯．尤達卡問，所謂「守護中華民國」，那「這是在幫哪一國？」

行政院發言人Kolas Yotaka今日在臉書上開嗆，表示國民黨立委今日杯葛議事進行「是在幫哪一國？」（資料照）

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