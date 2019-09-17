神邏輯？中國拔我友邦索羅門 藍營：習害怕韓當選

2019-09-17 12:36

〔記者施曉光／台北報導〕原友邦索羅門與我斷交，國民黨智庫今天上午召開記者會抨擊蔡政府兩岸外交政策失敗，前立委林郁方甚至大膽解讀，中國國家主席習近平明知此舉有利蔡英文總統競選連任，卻執意要做，原因就是害怕一旦國民黨總統參選人韓國瑜當選，將不得不恢復兩岸外交休兵作法，因此藉此幫助蔡英文連任，未來才能繼續挖走台灣的牆腳。

林郁方指出，中國最喜歡的是蔡英文，因為過去馬政府打交道時被綁手綁腳，馬英九只用「九二共識」，就換來兩岸外交休兵，讓對岸不能挖我牆腳，痛苦不堪，蔡政府一上台後才可以「大展身手」、「無所顧忌」。

林郁方批評蔡英文搞不好兩岸關係，只會買武器，這樣的三軍統帥難道還要再連任？如果再給蔡英文4年，台灣還會有邦交國嗎？外交部長吳釗燮上任不到兩年，已經斷交4國，成了「斷交部長」，這樣的部長可以不用下台？

他並痛批外交部已經變成民進黨的「黨營事業」，包括駐泰、駐日、駐德、駐法、駐瑞、駐愛爾蘭等代表，哪一個不是政治任命，與民進黨有關係？現任政務次長也是政治任命，全部都是一些親綠學者或綠色權貴的家人，「有沒有一點羞恥心？」對於總統府發言人黃重諺批評中國搶奪台灣友邦行為，像是家暴渣男，林郁方說，這是輸不起還講不入流的氣話，像「潑婦罵街」。

前外交部長歐鴻鍊則呼籲蔡政府要認清中國崛起的現實，並提供一個保證有效的解方，就是改善兩岸關係，建議蔡政府要面對現實，調整兩岸外交政策。

歐鴻鍊指出，過去馬政府推動外交休兵政策，獲得對岸與國際肯定，每年省下外交預算，投入國內建設，蔡政府上台後升高兩岸敵意，在外交領域惡鬥，每年外交預算倍數增加，這也是邦交國最樂意看到的情況，因為兩岸惡鬥，敲詐勒索的空間就愈大，外交惡鬥只有一個贏家，就是那些遊走兩岸的小國家，預期往後我邦交國敲詐勒索的情況不會停止，兩岸外交金錢競賽將愈演愈烈，金額會愈來愈高，以往我邦交國只是私下敲詐勒索，這次索羅門不但事前透過媒體放話，還限期一週時間，這是「公然敲詐」，對我其他邦交國將有嚴重後果。

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