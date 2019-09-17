英媒刊吳釗燮專文：聯國應納入台灣 不應屈服中國威脅

2019-09-17 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦「商業早報」（CityA.M.）昨（16）日大篇幅刊登外交部長吳釗燮「台灣已準備好、有意願與能力做出貢獻」專文，強調聯合國應納入台灣，並稱聯合國若持續屈服於中國威脅，只會助長中國氣焰，更損及國際合作的努力。

吳釗燮刊文指出，台灣對達成聯合國永續發展的目標，有能力做出貢獻，他舉例，像是台灣的低收入比率降至1.6％、推動的全民健保覆蓋率達到99.8％、廢棄物回收率在2018年提升到55.69％、識字率達98.8％、嬰兒死亡率僅千分之4.2，種種數值都遠優於聯合國所設定的標準；對此，吳釗燮表示「禁止台灣分享重要經驗與資訊，實極荒謬」。

對於1971年通過將台灣排除在聯合國之外的第2758（XXVI）號決議，吳釗燮說明，該決議並無解決台灣的代表權問題，也未稱台灣是中華人民共和國（PRC）的一部分，吳釗燮強調，台灣從不是中華人民共和國的一部分，對於聯合國不當引用及錯誤解釋該決議來正當化地孤立台灣，他表示相當遺憾。

最後，投書指出，台灣護照持有人和媒體被禁止進入聯合國場所公眾會議，對於這種可怕局面，並不會威嚇到台灣，吳釗燮強調，若聯合國持續屈服於中國脅迫，拒絕台灣參與，只會助長中國氣焰，並損及國際合作的努力。

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