「中國垮了台灣被欺負怎辦？」 他神回應讓中網友怒刪文

2019-09-13 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕善於分析歷史、國際情勢的知名YouTuber「Cheap」，日前上傳一部講述美、中、台關係的影片引發中國、台灣網友熱議。一名中國網友回嗆「我就問台灣同胞一句話：大陸（中國）垮了，假如台灣受欺負，還有誰會管你們？」結果「Cheap」神回「X！大陸（中國）垮了，就沒人欺負我們了啊！」一句話立刻被網友推爆。不久後中國網友也急將留言刪除。

知名YouTuber「Cheap」擅長用經典遊戲《世紀帝國2》的畫面，模擬出世界大小戰役情形，藉此講述相關歷史，或分析國際情勢。日前他所上傳的影片「平心而論，理性分析 中國和美國誰比較流氓？」引發台灣、中國網友熱議。有中國網友就坦承「我們是五大流氓之一」、「作為大陸（中國）人，雖然有點不爽，但也沒有啥可以反駁的」。

其中，有一則留言特別引人注意。一名中國網友嗆，「如果大陸垮了，假如台灣受到欺負，還有誰會管你們。美國還是日本，還是菲律賓？」結果「Cheap」親自回應：「X！大陸（中國）垮了，就沒人欺負我們了啊！」一句話立刻被網友推爆，隨後該名中國網友也自行刪文。

不過，「Cheap」的回應早被截圖備份，他也在臉書粉專上分享截圖表示，覺得該名中國網友的留言「很可愛」。對此，不少粉專都分享了「Cheap」的回應，網友看了也紛紛留言說，「說得好像中國在保護台灣欸？」、「欺負人的奇妙理論」、「年度最佳金句」、「值得收錄在早餐飲料杯上」、「這我要過年的時候拿來貼春聯」、「超有道理」、「天元突破了」、「我給10分」。

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