又遭中國打壓！ 「倫敦市長巡遊」拒絕台灣隊伍參加申請

2019-05-03 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊伍曾二度參加英國遊行倫敦市長巡遊，去年在遊行過程展出交通部觀光局吉祥物「喔熊」等大型氣球，相當吸睛。不料今日卻傳出主辦方拒絕台灣隊伍申請參加今年11月9日將舉行的遊行，並拒絕透露原因；對此，有英國議員爆料原因就是「中國施壓」，要降低台灣在國際社會上的能見度。

倫敦金融城位於倫敦金融商業區，金融城市長任期為1年，每年9月改選。選出的市長每年會從倫敦市政府遊行至西敏市皇家法院，承諾對王室效忠，「倫敦市長巡遊（The Lord Mayor's Show）」就是由此而來，今年11月9日將舉行的遊行為第803年舉行倫敦市長巡遊。

《每日郵報》報導，英國上議院自由民主黨籍議員芭克女爵（Baroness Barker）表示，中國多年來不承認台灣是一個主權國家，聲稱台灣為中國的一部份，這次拒絕台灣申請參加遊行，就是「因為中國想避免台灣在國際上被承認」。

報導指出，倫敦金融城57歲的市長厄思林（Peter Estlin）做出了讓華為參與英國新5G網絡建設的決定，遭外界指控「向中國叩頭」。芭克認為，這次的禁止台灣參與遊行，也是因為厄思林想要討好中國。芭克還爆料，「中國人士已經在各種不同的方面，就此事向市長辦公室施壓」。

遊行主辦方拒絕透露為何拒絕台灣隊伍的申請，也不願透露是否為厄思林所下的決策。《每日郵報》諷刺表示，金融城將這場遊行描述是無關政治、家庭導向的一天，旨在歡迎新的市長上任，「真的嗎」？

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