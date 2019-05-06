連3年阻台灣參與WHA 外交部怒批中國「邪惡」

2019-05-06 22:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣今年因中國「維護一中」再次無法參與世衛大會（WHA）。外交部今強烈譴責中國蠻橫，並強調「台灣具有完整國格、一天都不歸中國管轄」，且正是在中國阻撓下近年技術會議被拒率高達七成，痛批中國霸凌說謊。外交部也呼籲國際社會「正視中國政府邪惡本質」，支持善良的台灣人民在國際組織的應有權利。

WHA將於5月20日舉行，6日是網路報名截止日，世衛組織（WHO）在中國壓力下未發出邀請，台灣連續三年未受邀。中國外交部發言人耿爽今天更宣布，為了維護「一中原則」，中國決定「不同意台灣地區參與今年的WHA」。中國外交部與國台辦還進一步謊稱中國可對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，「根本不存在防疫缺口」。

外交部今天對此表示，中國壓迫WHO排除台灣的做法，完全背離WHO憲章所揭櫫的醫衛普世人權，絲毫不在乎台灣2300萬人民的健康福祉，只會再次引起台灣人民對中國的憎恨。

外交部強調，台灣是國際社會讚譽的民主國家，「台灣就是台灣，具有完整的國格，不是中國一部分，台灣一天都不歸中國政府管轄，台灣主權屬於台灣人民，只有台灣民選政府有權代表台灣人民，這一客觀事實，不會因為中國不斷的霸凌而改變」。

外交部並戳破中國謊言說，中國政府宣稱台灣醫衛專家可以參加世衛組織相關技術性會議，但事實上自2009年至2018年期間，我國醫衛專家共向WHO申請參加165場技術性會議，由於中國的阻撓，僅獲邀出席49場，被拒率高達七成。中國的片面說法，「完全與事實不符」，誑稱對台灣參與全球衛生事務已做出妥善安排是「公然說謊」。

外交部說，國際社會對台灣國際參與的議題已有越來越清楚的認知，近年來台灣爭取參與WHA及WHO相關活動的訴求，已經獲得更為多元的支持。外交部重申，在台灣能正常參與WHO前，將會持續協助衛福部，在大會期間前往日內瓦，和各國代表團進行專業交流，以實際行動貢獻國際社會。

針對中國封殺台灣今年參與WHA，中華民國外交部呼籲國際社會，應正視中國政府邪惡本質，並支持善良的台灣人民在國際組織的應有權利。國際組織若繼續配合中國封殺台灣人民，只會使得中國政府更加猖狂，最終受害的將是整體國際社會。

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