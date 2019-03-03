被中國打壓很多年了！ 外交部：願與世界分享經驗

2019-03-03 21:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部明天將赴立法院業務報告。外交部在書面報告中指出，中國打壓未曾停止，且近年更以對付台灣的手段，例如收買政治影響力、散播假新聞、竊密等，對付許多其他國家。外交部說，許多國家正在尋求因應之道，而台灣多年因應中國攻勢，願意和他國分享經驗。

立法院外交及國防委員會明天邀請外交部長吳釗燮出席進行業務報告，並備質詢。根據外交部書面報告，中國對台灣對外關係，並未停止進行打壓，包括影響台灣邦交國、反對台灣與其他國家提升關係、擴大「一中原則」國際標準化等，甚至以假訊息干擾，企圖削弱台灣主權，限縮台灣的國際生存空間。

外交部並進一步指出，中國也面臨許多嚴峻挑戰，為轉移內外交迫壓力，「不排除近期藉機加強奪取台灣邦交國」，及打壓台灣國際參與力道的可能性。

雖然外交面臨嚴峻挑戰，外交部仍強調，會設法「化挑戰為機遇」。外交部說，例如中國近年來以對付台灣的手段對待許多國家，包括試圖在各地收買政治影響力、散播假新聞、駭入他國電腦系統竊密等，許多國家不但警覺，且正在尋求因應之道。而台灣因應中國攻勢多年，更是中國對世界發動攻勢的首站，「願意和其他國家分享這些經驗」。

外交部強調，除了鞏固既有邦交，也會同時推動與非邦交國的關係，特別是和美國、日本、歐洲、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等理念相近國家攜手合作，將開啟更多對話，與全世界分享台灣實踐民主的經驗。

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