又遭中國打壓！倫敦花車遊行不能有台灣 外交部說話了

2019-05-04 18:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今天說，過去兩年來，我旅英台僑順利組織參與倫敦金融城市長花車遊行，獲得英國公眾廣泛讚揚。台灣僑團花車這兩年來甚受大眾歡迎，圍觀遊行的旅英台僑及留學生也揮舞國旗為台灣遊行隊伍助陣，引起中國駐英大使館注意，進而施壓倫敦金融城，要求勿同意我僑團申請參加今年11月的花車遊行。

外交部說，這個活動由民間發起與參與，因有助增進台英雙邊經貿、文化及觀光交流，也獲得台灣在英國相關企業及駐英國代表處的協助與支持。我駐英代表處獲悉後，已積極與金融城政府溝通，近日英國會多位友我議員也在國會發言支持，呼籲金融城持續讓我僑團參與本年花車遊行。此外，英國外交部也支持我僑團持續參加活動，以符合英方一貫對台政策。

外交部說，北京對我國打壓無所不用其極，包括我海外僑民成功參與花車遊行也遭致打壓，顯示中國政府的專制本質，壓制海外僑界的自由發展，外交部對此表達高度關切，並將協助我旅英僑團持續爭取參與。

外交部強調，我國與英國共享自由民主理念，英國長期支持我國際參與，我方期盼倫敦金融城秉持維護自由的價值，不受外來政治壓力干擾，使各方都有平等機會，依照之前模式同意我僑團參與倫敦金融城市長花車遊行。

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