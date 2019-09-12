這份總統民調很驚人！ 小英制霸 打趴所有人

2019-09-12 22:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美麗島電子報今（12）日公布9月民調，台南市民眾對總統大選幾種組合的支持度，調查顯示民進黨蔡英文「打趴」所有人，台南市長黃偉哲施政滿意度則有上升趨勢。

這項調查顯示，國民黨韓國瑜、民眾黨柯文哲、無黨籍郭台銘4人競逐時，蔡英文高達39.7％、韓國瑜17.5％、柯文哲13.5％、郭台銘12.6％，蔡英文暫時領先逾22個百分點。

尤其是，若為兩大政黨對決，民進黨蔡英文57.2％、韓國瑜25.4％，民進黨「大斬勝」。

就「三腳督」局面，若是國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文、民眾黨柯文哲3人競逐，蔡英文44.1％、柯文哲21.0％、韓國瑜19.7％。

若為國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文、無黨籍郭台銘3人競逐時，蔡英文45.1％、郭台銘20.6％、韓國瑜19.7％。

如果民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜、無黨籍郭台銘3方競逐，並提示台北市長柯文哲公開全力支持郭，蔡英文43.2％、郭台銘（柯力挺）22.4％、韓國瑜19.7％。

台南市長黃偉哲施政滿意度上升

此外，台南市民對市長黃偉哲的滿意度為64.5％，比上次提升4.1％，不滿意度為17.8％，比上次下降5.8％。

根據美麗島電子報過去的調查，今年5月的台南市長施政滿意度為56.8％，7月突破到60.4％，而不滿意度則從5月的27.9％下降至9月的17.8％，幅度超過1成。

黃偉哲說，去年他選上市長得票率只有39％，所以施政戰戰兢兢，力求解決民怨，第一時間面對問題，連假日都不敢懈怠。對於民調數字能否繼續成長，他認為施政讓民眾有感，讓市民對自己的城市更有自信，比民調數字波動更重要。

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