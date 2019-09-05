韓民調跌破3成 「韓粉」減少10％、「英粉」26.1％創新高

2019-09-05 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕《品觀點民調》今（5日）公布2020總統大選第8波民調結果，若是藍綠捉對廝殺，總統蔡英文以39.8％的支持度勝過國民黨參選人韓國瑜的28.3％，領先達11.5個百分點；而韓粉在與7月的民調相比，已經減少逾10％，至於「英粉」則上升到26.1％，持續創新高。

民調顯示，若是藍綠對決，蔡英文以39.8％的支持度勝過韓國瑜的28.3％，雙方差距為11.5個百分點；而在蔡英文、郭台銘的對決下，蔡以33.8％贏過郭的27.2％，雙方差距為6.6個百分點。民調可見，郭台銘落後蔡英文的差距比韓國瑜小，但是依舊打不贏蔡英文。

另外，民調也調查「非誰不投（鐵粉）」的情況，結果顯示，「非蔡不投」支持度為26.1％、「非韓不投」21.4％、「非郭不投」19.2％；若是考選總統、副總統人選的各種組合狀況，至少一種組合支持「非蔡不投」有42.2％、「非韓不投」為30％、「非郭不投」則是29％。

該民調與歷次調查相比，「韓粉」從7月的32.2％下滑至目前的21.4％，已逐漸減少達10.8個百分點；「英粉」則從7月的18.6％上升至目前的26.1％，增加達7.5個百分點。

該民調的調查期間於9月2日至3日，調查方法採用市話「電腦輔助電話調查」與「線上網路調查」（IXSuvey）同步進行，以台閩地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為2174份 （整合市話1083份、網路1091份），抽樣誤差在95％信心水準下，皆為±2.1％以內。

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