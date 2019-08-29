韓國瑜民調沒起色！ 品觀點：小英完勝各對戰組合

2019-08-29 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平及台北市長柯文哲三方結盟態勢越趨明顯，2020總統大選「三腳督」的機率非常高。今（29日）天一份總統民調出爐，若是藍綠捉對廝殺，總統蔡英文以38.6%的支持度勝過國民黨參選人韓國瑜的30.7%，就算加入「郭柯王」的組合「三腳督」，蔡英文民調也都位居第一。

《品觀點民調中心》今（29日）公布2020總統大選第7波民調結果，顯示若是藍綠對決，蔡英文以38.6%的支持度勝過韓國瑜的30.7%，差距達7.9%；若是「蔡、韓、柯」三腳督，蔡英文以32.2%的支持度勝過韓國瑜的26.6%以及柯文哲的18.7%；若是「蔡、韓、郭」三腳督，蔡英文的支持度為32.3%，韓國瑜26.6%，郭台銘則是20.6%。

若是「蔡、韓、郭柯王」三組人馬參選，蔡英文以30%的支持度勝過韓國瑜的26.5%，以及郭柯王結盟的21.9%。可見蔡英文在各種對戰組合都位居領先，但「郭柯王」結盟參選總統，將瓜分蔡7.4%的選票，超過韓國瑜的4.1%。

《品觀點民調中心》從7月中旬至今，已進行6波民調。一開始皆為韓國瑜領先，不過從第四波開始，蔡英文與韓國瑜出現「黃金交叉」，蔡英文首度以36.6%支持度勝過韓的33.8%，此後蔡穩定領先，韓國瑜則持續下滑。

該民調由《品觀點民調中心》進行，調查期間於8月26日至27日，調查方法採用市話「電腦輔助電話調查」與「線上網路調查」（IXSuvey）同步進行，以台閩地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為2171份 （整合市話1087份、網路1084份），抽樣誤差在95%信心水準下，皆為正負2.1%以內。

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