最新民調出爐 藍綠對決、三腳督 小英都大贏韓國瑜！

2019-08-15 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近來爭議不斷，聲勢也持續下滑，「換瑜」傳聞四起。《美麗島電子報》也公布最新總統民調，結果顯示，不管總統大選是藍綠對決或「三腳督」，總統蔡英文都大贏韓國瑜，一對一PK情況下，蔡英文更以50.3％的支持率大勝韓國瑜的36.5％。

美麗島電子報董事長吳子嘉14日晚間在直播節目《吳董談大選》 公布美麗島電子報8月中旬全國性民調，在總統大選「三腳督」的情況下，蔡英文對決韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘，蔡英文以38.2％的支持度勝過韓國瑜的27.3％，以及郭台銘的24.4％。

若郭台銘不參選，而是蔡英文對決韓國瑜、台北市長柯文哲，蔡英文仍以36.4％的支持度，勝過韓國瑜的27.7％，柯文哲則以25.1％敬陪末座。

若最後上演藍綠對決，國民黨也沒出現「換柱2.0」，蔡英文更以50.3％的支持度輾壓韓國瑜的36.5％。從此一民調得知，韓國瑜無論藍綠對決或「三腳督」，都落後蔡英文。

對此，蔡英文表示，不同民調在不同時間或者是不同考量下做，都會當參考；她強調，整體施政的成果，人民的感受越來越深，而施政的成效，讓整體的經濟都有成長。

另一方面，福利照顧也很有大進步，整體施政都一直往前走，因此蔡英文強調，「對選舉是有信心的」

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