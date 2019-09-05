郭台銘針對小英這句話 范世平批：明顯是性別歧視

2019-09-05 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘1日在「青溪總會教育研究菁英班活動」致詞時，批評總統蔡英文「心中沒有中華民國」，還說「千萬不要以為小女子是柔弱的」。對此，台師大政研所教授范世平表示，這明顯是一種性別歧視，為什麼女子一定是「小」呢？

綜合媒體報導，郭台銘1日上午出席國民黨青溪教育研究菁英班活動，以「台灣經濟發展之契機與新思維」為題致辭發表演說，提到美中貿易戰時表示，美中科技的競爭已經開始，美中貿易戰不會結束，台灣會不會成為美國代理戰人？「我看到危機，蔡英文已經想當美國代理人」。

郭台銘還稱，「過去法院是國民黨開的，現在是民進黨開的，是小英開的」；「小女子」很有權力也很有智慧，「千萬不要以為小女子的柔弱的」、「蔡英文心中沒有中華民國」。

對此，范世平在臉書反駁，台灣的司法早就獨立了，早期在威權時期說法院是國民黨開的，或許還有些根據，現在說法院是民進黨開的，是小英開的，難道民進黨與小英可以直接指揮法官如何判案嗎？

范世平也批，郭台銘針對蔡英文，東一句小女子，西一句小女子，這明顯是一種性別歧視，「為什麼女子一定是小呢？為何認定小女子都很柔弱呢？為什麼小女子就不能擁有權力呢？英國的柴契爾夫人、德國的梅克爾早就是備受國際敬重的女性國家領導人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法