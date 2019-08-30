最新民調！ 小英橫掃所有對手 韓不信任度63％創新高

2019-08-30 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近期爭議不斷，聲勢民調持續下跌，《美麗島電子報》30日發布最新總統民調，發現韓國瑜不信任度連連攀升，高達63%民眾不相信韓國瑜；在藍綠對決情況下，蔡英文以52.1%的支持度大勝韓國瑜33.4%，在各種組合下，小英都略勝一籌。

民調指出，如果鴻海創辦人郭台銘及台北市長柯文哲都參與選戰，那蔡英文支持度為34.9%，韓國瑜23.8%，郭台銘14.9%，柯文哲12.3%；若只有柯文哲參選，蔡英文則以39.8%的支持度勝過韓國瑜的26.9%，以及柯文哲的21.9%；若郭台銘投入選戰而柯文哲全面力挺，蔡英文的支持率為36.9%，韓國瑜26.1%，郭台銘26.1%；在藍綠對決情況下，蔡英文更以52.1%的支持度大勝韓國瑜的33.4%。民調可看出，蔡英文在各種組合民調都處於領先位置。

另外，民調顯示，韓國瑜信任度連連下滑，在2018年九合一大選當月，美麗島電子報調查出的信任度與不信任度分別為52.1%與26.6%，到了今年7月份情況180度大轉變，不信任程度高達59.2%，僅34.6%民眾還相信韓國瑜，沒想到8月份情況更慘，韓國瑜的不信任度上升到63%，只有30.2的民眾相信他。

該份民調為美麗島電子報委託畢肯市場研究股份有限公司進行電話訪問，調查全國22縣市設籍在調查範圍內，且年滿20歲的民眾，在8月26日至27日執行電訪，有效樣本數為1089份，信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負3個百分點。

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