刪最低工資法關鍵重點？ 政院澄清：還沒審查

2019-09-12 14:40

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府為了讓最低工資法制化，勞動部日前草擬「最低工資法草案」，其中有2項限制為「行政院收到勞動部調漲建議案後要在20天內核定」及「勞動部再召開審議會再審議結果，政院不得退回」，傳出送到行政院審議後，這兩個重點遭到刪除。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天對此表示，沒有這件事情，督導勞動部業務的政委林萬億沒有開會，還沒開始審查。

勞動部長許銘春昨表示，最低工資法草案規劃後送給行政院審查，包括行政院20天內需核定審議結果、法案說明欄針對2次送案「行政院不得退回」等字眼都遭行政院建議下刪除。

Kola今天受訪表示，政委林萬億才正要安排時間討論「最低工資法草案」，會傳出這個消息，恐怕僅是勞動部來政院報告公告版草案過程，而非政委主持的正式審查會，更非如媒體所說的刪除某些正式條文，進度還不到這裡，此法也還需要更縝密周延的討論。

至於「最低工資法草案」會否是優先法案，Kolas表示，行政院在這個會期沒有提出優先法案清單，但過去許多法案已經在立法院進度不一，且這個會期很短，院長蘇貞昌除了接受施政總質詢，還會因為總預算跟特別預算也就是軍購案進到立法院備詢，屈指算來可以開院會的時間相對短，行政院這次只新增幾個立場清楚的案子，第一個是總預算，第二是特別預算與特別條例，第三就是政院立場非常清楚的印花稅，希望立院支持。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，最低工資法草案行政院還沒開始審查。（資料照）

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