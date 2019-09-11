吳敦義批散財 政院反擊：國民黨執政時沒為人民看緊荷包

2019-09-11 19:16

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天在中常會抨擊行政院蘇貞昌身為九合一選舉敗選者聯盟的首席代表，敗選不思反省，現在為了明年總統及立委的大選，花全民的錢不手軟，不到半年增加政府開支800億元以上，蘇貞昌不應該稱為「行政院長」，應改叫「散財童子」。行政院今晚則反擊說，國民黨過去執政8年沒有替人民看緊荷包！

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）受訪表示，政府絕對謹守財政紀律，最近這3年累積了歲計賸餘，並且提出多項福國利民的措施，這800億元用於給人民更好的生活，例如婚育青年的育兒津貼，人民的租屋補助，或者是減稅，讓人民有感等等，這樣的做法，卻招來吳主席說是「散財童子」，那麼，我們不免要反問吳主席，國民黨執政8年為何沒有累積歲計賸餘，為何這3年我們可累積歲計賸餘？

Kolas表示，國民黨過去執政8年，有沒有替人民看緊荷包，有沒有提出好的政策？她提醒，在批評政府、拚選舉的同時，必須要理性，並且基於客觀的事實，提出相關的評論，否則這恐怕是選舉期間的口水，以及莫須有的指控，對政府來說，則是無法承受之重。

Kolas強調，政府非常積極為人民做事，蘇貞昌院長強調有政府、會做事，院長自己也積極到各地以及透過各種不同社群媒體溝通，快速回應人民的需求。

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