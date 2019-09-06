駁政策買票 政院：改善觀光體質、刺激消費

2019-09-06 17:14

〔記者李欣芳／台北報導〕面對中國在台灣大選年限縮中國觀光客來台自由行，行政院與交通部近來頻頻釋出相對補助與利多措施，包括政院公布連續二波擴大秋冬國旅補助，交通部長今天也宣布最快自10月份起免徵遊覽車汽車燃料費一年。

對於蔡政府頻頻釋出政策利多，遭國民黨立委質疑是「政策賄選」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪表示，政府的觀光政策長期都有在推動，國旅等補助措施是為了帶動國內旅遊、刺激消費、增加內需，我們不能接受在野黨立委指控這是政策買票。

Kolas表示，中國要以限縮觀光客來台自由行來制裁台灣，這原本就在政府的預期之中，我們是有以待之，也要趁機改善觀光體質，目前正處於政策調整的陣痛期。

Kolas指出，2年前政府經檢討發現，同樣是旅遊消費，國人喜歡出國旅遊甚於在國內旅遊，因此，政府不斷檢討如何吸引更多的國內旅遊，當然政府當前的一些措施，也與中客自由行來台人數減少有關，我們是希望雞蛋不要放在同一個籃子裡。

Kolas說，這次由各部會提出擴大秋冬國旅的加碼措施，其初衷是盼能帶動國內旅遊、刺激消費、增加內需，所公布的各項優惠措施，都是各部會各自的發想，包括經濟部的夜市抵用券等，而政府推動觀光，不會只有短期的補助措施，長期的觀光政策，觀光局都有在做。

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