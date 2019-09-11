難民法、通姦除罪尚未法制化 監院促政院儘速辦理

2019-09-11 17:06

〔記者謝君臨／台北報導〕為落實人權保障，政府制定公布兩公約施行法，並已提出兩次國家報告，但監察委員王幼玲等人調查發現，行政院列管的法令及行政措施仍有33案未限期完成檢討，國家報告也有23點建議須持續改善，其中「難民法」草案及「通姦除罪化」至今尚未完成法制作業；監察院促請行政院儘速辦理。

監院上午審查通過監委王幼玲、王美玉、高涌誠、田秋堇所提出的調查報告，除促請行政院儘速檢討改進，另建議行政院評估設置專責的「人權處」負責規劃統合，改善人權教育「重質不重量」，並思考有無設置人權教育基金的必要性。

監委表示，兩公約施行法2009年12月施行迄今，行政院人權保障推動小組列管的中央政府機關主管法令及行政措施，仍有逾33案未能於規定期限完成檢討，進度顯有遲滯；另，該小組召集人原由行政院長兼任，改由政務委員兼任，副召集人及兼任委員也都降階兼任，無法彰顯政府積極推動「人權立國」的決心。

此外，兩次國家報告的結論性意見與建議，需持續改進多達23點，其中「難民法」草案於2016年7月初審通過，後續法制作業程序迄未完成；有關「通姦罪除罪化」問題，主管機關僅止於辦理民調，缺乏促成共識的積極作為。

另，目前的防弊措施缺乏稽核檢察官聲請通訊監察的正當性；而國安機關首長核發的情報性通訊監察案件，因不需法院同意，無從透過司法系統有效監督，對於境內公民及外國人的隱私權構成威脅。行政院、司法院、法務部與國家安全局應就個別業務職掌事項研謀善策妥適解決，以具體落實政府保障人權的職責。

監委另指出，法務部應持續檢討現行兩公約人權教育推動方式，評估設計質化培訓課程，以落實兩公約人權教育實務運用；此外，法務部「兩公約人權教育訓練及成效評核實施計畫」，尚未建立對於中央與地方政府人權教育人才培訓及編撰人權教材辦理成效的評核機制，應研議規劃妥處。

監委說，兩次國家報告均指出，監所超收導致各種人權問題，矯正署辦理監所新建或擴建計畫雖有助降低超收比率，但效益短期難以顯現，且地點均在北部及中部；另，收容人居住空間依規定為0.7坪，但多數監所收容人實際擁有舍房面積不及此標準，也導致「一人一床」政策無法落實。

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