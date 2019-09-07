珍奶風靡全球 蔡總統：歡迎大家到台灣體驗

2019-09-07 20:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕中華文化總會今晚在台北賓館舉辦「藝文聯誼茶會」，繼去年以「原遊會」展現原住民文化特色，今年則以海洋作為活動主軸。文總會長、總統蔡英文特地出席致詞，並在現場體驗搖珍奶；蔡總統說，雖然網路上有許多網友創造各種不同珍奶的料理，但她還是鼓勵大家「到台灣體驗最道地的珍奶文化」。

中華文化總會前兩年分別以「仲夏來寮」與「原遊會」為主題，展現台灣客家與原住民的文化魅力，今年選擇以海洋為主題，呈現台灣多元包容的文化環境。包含總統蔡英文、副總統陳建仁、客委會主委李永得等人皆出席。

蔡總統致詞時表示，今年的藝文聯誼茶會在以海洋作為主題，因台灣四面環海、歷史上也有來自四面八方的民族互相交流互動，發展出豐富多元的文化；蔡總統說，文化的範圍不只有藝術，也包含對社會價值的不斷反思與實踐，因此地方文化保存、生態保育、空間改造、社區營造等，都能算是文化的一環。

蔡總統並說，在全世界風靡台灣珍奶的同時，文總在9月前進東京，以珍奶作為元素、串起珍奶外交，她鼓勵全世界的朋友，到台灣體驗最道地的珍奶文化。

總統蔡英文與副總統陳建仁並現場搖起珍奶，蔡總統說，這是她喝過最好喝的珍奶，豎起大拇指頻頻說讚。

媒體藉機詢問蔡總統對於今曝光的競選口號「2020台灣要贏LET'S WIN」，蔡總統笑稱，她認為「很好啊」。

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