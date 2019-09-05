劉嘉仁助組黨、陪下鄉火速高升 議員轟柯P：用市政資源養黨工

2019-09-05 19:49

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，被議員批評黨政不分，利用市府資源與人力做黨務宣傳，先前還被爆含台北農產、台北捷運等六大公司高層都為柯文哲輔選、衝聲量，被議員質疑政治酬庸，如今又有媒體爆出原在台北市立聯合醫院擔任院長特助的劉嘉仁，常陪同柯到外縣市參訪，近期加入北市府，擔任市長室秘書，短短1個月時間高升市府顧問，議員痛批，柯文哲就是用市政資源養他的黨工，根本就是政治酬庸！

據《風傳媒》報導，柯文哲今年常到外縣市趴趴走，當中有不少府內外機要或秘書等，自願在休假期間參與柯文哲的外地參訪活動，劉嘉仁也是其中之一，他安排宮廟及地方行程，常看到他跟隨在旁，劉嘉仁也協助組黨事務，因此逐漸獲柯文哲及市府顧問蔡壁如的信任。

議員簡舒培說，柯文哲現在就是用市政資源養他的黨工，這些人都是幫他做黨務工作，實在是太可恥！

議員吳世正指出，柯文哲公器私用太過明顯，他現在已當選第二任，也不在乎做得難不難看，現在就是明目張膽地用納稅人的錢搞政治，實在非常糟糕，令人遺憾。

吳世正說，諷刺的是，柯文哲自稱政治素人，要改變政治文化，因此獲得選民信任，沒想到短短5年，這種公器私用、公私不分的惡劣政治文化在柯身上表露無遺。

記者致電劉嘉仁，他表示正在開車，婉拒受訪；隨後再致電則無法接通，至上稿前未取得回應。

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