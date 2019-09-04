討厭外省人？ 柯Ｐ：過去就讓它過去

2019-09-04 12:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚接受媒體專訪，一席「討厭外省人」說法引發討論，綠黨桃園市議員王浩宇昨深夜在臉書貼文，指台灣現在已經漸漸跨越省籍對立，並批評柯文哲「那個現在操弄族群獲取政治利益的人，到底有什麼居心？」

對此，柯文哲今天上午受訪解釋，自己是228家屬，小時候家族氛圍，就是很不喜歡外省人，這是上一代故事，這也是為何他講說，有不同過去、有共同現在，那到底要不要走向共同未來。

他強調，自己是墨綠出身，但當台北市長，要服務所有人，還好他當過台大醫生，病人送到急診，不會問你是國民黨還民進黨？用這種心態處理市政簡單多了，不管是國民黨還民進黨議員，講得有道理就幫忙做，用這種心態做事就好辦。

媒體追問，所以現在還討厭外省人？柯文哲表示，現在是這樣，228事件至今都已經70年了，所有仇恨過去就讓它過去，像是他爸爸每年228到了會哭，但他兒子不知跑去哪裡玩，他也坦言，「我爸爸存在一天，對我還是有影響」。

針對王浩宇批評「操弄省籍對立」，柯文哲則笑回「哎呦，我跟你講，我已經是最沒有省籍對立的人了」；至於是否現在想搶回綠營選票？柯文哲則說，不要每次票不票的，他的個性還是這樣，該怎麼做、就怎麼做。

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