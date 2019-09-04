局處首長披民眾黨戰袍選立委？ 柯P：總有一兩個跑不掉

2019-09-04 12:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，進軍國會，台北市政府副發言人黃瀞瑩可能代表民眾黨投入台北市第一選區（北投、天母）立委選舉。除了黃瀞瑩，包括北市府秘書長陳志銘、北市勞動局長賴香伶、北市產發局長林崇傑等多名局處首長都被點名可能披民眾黨戰袍參選立委，這樣會有亮點嗎？對此，柯文哲表示，不會說全部啦，但總有一兩個跑不掉，還是會向社會徵才。

黃瀞瑩繼8月30日首站到龍山寺參拜，開始跑行程鋪路，今天上午7點由市政顧問蔡壁如、周榆修陪同到關渡宮參拜，不過黃至今仍不願鬆口表態，被外界解讀為參選意願不高。

柯文哲今早受訪被問到身為黃的「心靈導師」，要如何勸進？柯笑問自己何時成了黃的心靈導師，但他認為順其自然就好，「拜拜歸拜拜，欸，我世大運也去拜過幾次啊！」

由於柯營的立委佈局，被解讀針對民進黨新潮流選區，媒體提到，綠營呼籲別鬥爭、要團結？柯文哲表示，新潮流說不要鬥爭、要團結，他聽完就跟豬哥亮感覺一樣，這裡也癢、那裡也癢，聽了全身起雞皮疙瘩。

至於身兼台灣民眾黨發起人的蔡壁如日前受訪，稱提名10席立委沒有問題，目前至少有兩倍人選，柯表示，真的看到名單再講吧，這是一個動態的過程，一定會有人加入、有人退出。

他沒有正面回應補教名師呂捷是否也在口袋名單中，僅強調過程中一定會接觸不同的人，他身為市長還是很認真上班，外面聯繫的工作會有另外的人去處理。

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