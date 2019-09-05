陪榮民吃飯又被問「郭柯配」 柯P：今天餵食過鯊魚了…

2019-09-05 13:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中秋佳節將至，台北市長柯文哲今中午到信義區大我新舍國軍單身退員宿舍慰問訪視，並與榮民老伯伯們共進午餐，另也送上健康沖泡飲品，祝福秋節愉快。

台北市兵役局今天在信義區大我新舍國軍單身退員宿舍席開6桌，提前陪榮民老伯伯過節。市長柯文哲致詞表示，「過去有你們的犧牲奉獻才有安全」。

柯表示，各位是國防部照顧的榮民，同時也是台北市政府照顧的市民，所以市府跟榮民處合作，提供給各位更好的協助，今天除了來表達關心，也謝謝長期照顧各位的榮民處。

雖然主辦單位特地安排現場最高齡105歲的何家訓，坐在柯的右手邊，但只見柯文哲一坐下就埋頭猛吃，迅速把飯菜一掃而盡後，才抬起頭來和同桌的兵役局長傅永茂聊天。

談到兩週前「郭柯王」出席同場在823紀念公園舉辦的紀念金門砲戰活動，因3人首度同框，原先規劃的採訪動線被打亂，現場一度混亂，傅永茂特地介紹當時的活動承辦人，柯搖頭苦笑說「喔，那實在是，辛苦了。」

柯文哲臨走前逐桌向榮民老伯伯致意，遇到有長者想起身回禮，柯連忙揮手要長者坐著就好，展現難得體貼一面。

由於柯文哲早上堵訪時被問及是否可能郭柯配？柯文哲說，「配？不會吧，我就當台北市長吧，我要選我就自己選，不然我就台北市長幹到完」。

現場媒體追問「郭柯配」，柯文哲「啊？」了一聲之後只說，「今天早上不是已經餵食過鯊魚了嗎？你們回去把問題清單列一列，明天早上統一回答。」

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