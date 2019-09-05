搞不清海關業務被酸爆 韓國瑜：芝麻還是燒餅重要？

2019-09-05 18:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨天透過直播，引述海關人員陳情內容，抱怨人力不足、導致許多來太非法賣淫與打工，事後遭海關打臉只管貨物不管人；對此，韓國瑜今天以芝麻、燒餅哪個重要做比喻，強調當然是燒餅。

韓國瑜日前在直播中談到高階人才流失問題時，稱「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，被外界批評失言，他昨天中午又直播說明，稱「鳳飛雞來」的「雞」，是指他收到很多「海關人員」陳情電話，說海關人力很少，導致非法來台賣淫跟非法打工的很多。

對此，財政部關務署表示，海關業務是負責貨物通關，旅客入境檢查是移民署業務，韓國瑜對海關業務有所誤解，不少網友則酸爆韓國瑜、搞不清海關跟移民署業務差別。

韓國瑜今天則說，所有抨擊，他想問是芝麻重要、還是燒餅重要？當然燒餅重要，但外界卻一直把重心放在芝麻上。

他指出，自己非常感謝新住民來到台灣，不管是婚姻、嫁娶，工作幫助台灣建設，他都心存感謝。

另外一點，就是提醒政府這幾年對於免簽證措施、東南亞國家有沒有管制？有沒有進行了解？這些獲得免簽證的觀光客，進來台灣之後在做什麼？政府有沒有真正的去虛心檢討？是不是真的產生一些問題？

韓國瑜指出，這個才是他今天探討、想要強調的議題，可是這一兩天都是在芝麻上打轉，移民署、海關怎麼樣、怎麼樣的，但是更重要的問題，除了保護且感謝這些新住民、還有這些勞動力，對於整個國境管制，以及台灣社會問題，政府要更用一點心思去了解，拿到免簽證進到台灣，有沒有產生其他的問題？這才是他想要強調的。

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