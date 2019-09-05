韓國瑜講「雞」卻扯海關？ 韓競辦：重點不在海關和移民署的差別

2019-09-05 12:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天透過直播解釋「鳳凰與雞」時，爆料接到海關陳情、最近非法來台賣淫及打工的很多，事後遭海關打臉不管雞、只管貨，被酸分不清海關跟移民署業務？韓國瑜競選辦公室今聲明，重點不在海關和移民署的差別，而在如何杜絕非法打工及賣淫。

韓國瑜昨天在直播節目中解釋「鳳凰與雞」，指出收到海關陳情，最近非法來台賣淫及打工的很多；海關事後澄清負責貨物通關、旅客證照查驗，防止非法來台賣淫及打工屬移民署業務。

韓國瑜競辦今表示，面對這樣的陳情，韓市長秉持著務實解決問題的態度與立場，聚焦於檢討並改進新南向政策缺失、及國內人才流失問題，讓政策能日益精進。

競辦指出，韓市長相當關切當前觀光政策及治安問題，因而收到來自海關的消息，提供者提出職場上的經驗並代為陳情，提出現下新南向政策所發生的問題，希望能夠解決海關、專勤隊人力短缺以及非法移民的問題。

競辦引述內政部統計，2017年1月至11月期間，外來人口違法人次共計3萬3400多人，較2016年增加近2500次，其中以不明外勞占60.98％，查緝人力根本無法負荷，去年更發生有史以來最大宗的外籍旅客集體脫逃一案，造成治安漏洞是事實，請政府不要迴避責任。

另外有關單位指出韓國瑜總統參選人、對海關業務有所誤解，競辦認為海關人員與移民署同樣服務在國門，政府相關部門不要顧左右言他，忽視國人及基層同仁所關切的問題。

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