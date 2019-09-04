韓國瑜說「雞」是海關抓很多賣淫 財部打臉：那是移民署業務

2019-09-04 19:55

〔記者巫其倫／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前談到高階人才流失問題時，稱「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，遭外界認為是失言，他今下午開直播，稱「鳳飛雞來」的「雞」，是指他收到很多「海關人員」的陳情電話，說海關人力很少，導致非法來台賣淫跟非法打工的很多。對此，財政部關務署表示，海關業務是負責貨物通關，旅客入境檢查是移民署業務，韓對海關業務有所誤解。

韓國瑜今開直播指出，他上週會提到「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，會這樣說是因為「現在政府免簽，他接到很多陳情電話，有海關人員告訴他，很多新南向進來的人，沒錢也不會中英文，一個人來問他要去哪，說要去苗栗、南投山區觀光」，海關很懷疑他們到台灣的目的，且最近查到很多來台賣淫、非法打工的案例。

針對韓國瑜說法，關務署今天回應，海關的業務是負責貨物通關，旅客入境檢查是移民署業務，並解釋海關「CIQS」機制，避免韓國瑜對海關業務有所誤解。

關務署表示，通商口岸邊境機關，包括C（Customs）指的是海關，負責貨物的通關；I（Immigration）指內政部移民署，負責旅客證照查驗的通關；Q（Quarantine）指衛福部疾病管制署、農委會動植物防疫檢疫局，分別負責旅客及動植物檢疫的通關；S（Security） 指的是內政部警政署航空警察局，負責旅客安全檢查的通關，即一般所稱CIQS。

針對韓國瑜提到海關陳情的說法，而對於旅客入境目的的檢查，關務署表示，這屬於移民署的業務，打臉韓國瑜說法。

韓國瑜直播內容（7分05秒開始）

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