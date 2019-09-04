又被學生惡搞！政大新生訓練 學生會長一句話酸爆韓國瑜

2019-09-04 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任以來爭議連連，老是成為網友與學生KUSO、惡搞的對象。今（4）日國立政治大學新生訓練，學生會長致詞時，引述名言「如果你用爬樹的能力評斷一條魚，牠將終其一生覺得自己是個笨蛋」，此時，背後的大螢幕上秀出前陣子校友韓國瑜爬樹的照片，引起台下一陣竊笑。照片流出，也在網路掀起熱議。

政大今、明2日舉辦新生訓練，學生會長柯嘉偉今天致詞時，勉勵新生能在大學這段日子運用校內資源及外在機會累積能力，迎向更大的挑戰；他也提到香港近來的遭遇，「我們有義務睜大雙眼看清香港給我們的啟示」。

致詞中談到自我未來發展性向時，柯嘉偉話鋒一轉，引用一段外傳是愛因斯坦講過的名言「每個人都是天才。但如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋」。此時，他背後的圖片，則是放出日前韓國瑜視察登革熱防治工作，親自爬上大樹的照片。

相關照片被截圖PO網後引起回響，網友紛紛表示「政大傑出校友！」、「韓粉又要生氣了」、「韓粉拒讀政大」、「哈哈哈哈哈，笑死」、「圖文並茂」、「愛因斯坦是1450」；也有韓粉怒嗆「沒水準」、「斷章取義，可憐到極點了」、「拒讀政大」、「實在可恥，黑韓黑到無極限，連校園都不放過」。

曾就讀政大東亞研究所的韓國瑜近日已成為年輕網友在網路上KUSO、惡搞的對象；學生在頒獎時直接嗆聲、或以道具KUSO諷韓的事件也時有所聞。日前高雄中學新生訓練時，也有學生在社團招生活動中，KUSO合成中國領導人習近平抱著P上韓國瑜大頭的嬰兒照片。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法