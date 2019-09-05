「進來一堆雞」…惹議 韓澄清：是指非法移工

2019-09-05

〔記者葛祐豪、巫其倫／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上週談國政青年政策時提到「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，挨批歧視移工；韓昨解釋，他是指非法的、進來台灣亂搞的（移工）。

韓國瑜昨天直播，提到「鳳凰與雞」時強調是指人才被新加坡、香港、中國吸走，「鳳凰飛走了，雞進來」，結果被扭曲得一塌糊塗。

韓國瑜看著手機唸了一段「海關人員的看法」，他說，海關人員在第一線，檢查新南向進來的，對方說沒有錢，也不會說中、英文，一個人來，問他要去那裡？對方說要去苗栗、南投山區觀光，海關人員說：「笑死人，還不能拒絕太多，不然交通部觀光局會關心。」

韓國瑜繼續唸，海關第一線人員說人力超級不夠，有時整班飛機，懷疑一半的人是來台灣幹什麼？怎麼調查清楚？懷疑進台灣的目的，尤其最近抓到很多來台灣賣淫的，還有非法打工的。

韓國瑜說，對於嫁來台灣的新住民，我們要心存感謝，現在七個小寶寶有一個是新住民生的，佔十五％，台灣人民要感謝尊重。「但對跳機的、亂七八糟的，會製造台灣社會更多問題，這是當初說這段話的原始本意。」

針對韓國瑜開直播，稱「鳳飛雞來」的「雞」，是指他接到很多「海關人員」的陳情電話，說海關人力很少，導致非法來台賣淫跟非法打工的很多。對此，財政部關務署昨表示，海關業務是負責貨物通關，旅客入境檢查是移民署業務，韓對海關業務有所誤解。

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