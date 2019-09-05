韓國瑜扯東南亞人賣淫 蔡英文：不應歧視新移民、移工

2019-09-05 11:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前指收到海關陳情，說查到很多東南亞進來台灣都是賣淫。總統蔡英文今出席中華郵政表揚大會時受訪時表示，昨天財政部有說明外面人口進來，不是海關主管事項，但不論怎麼說，來台灣的人都應尊重不應該歧視，尤其是做為民選的政治人物，必須要避免用錯誤、刻板說法，來指涉外面進來參與台灣社會的新移民、移工。

對於媒體詢問台北市長柯文哲批評沒辦法管理身邊的人，只要陳菊站在妳身邊就會瞧不起妳，蔡英文表示，我覺得台灣是一個民主社會，政治人物都會受到批評跟質疑，她做總統這麼多年，甚至是在做黨主席時，批評質疑都是不斷，而政治人物就必須去承受、釋疑。

對於柯文哲說高雄負債情況，蔡英文表示，她覺得以台北市長來批評高雄負債狀況，其實是不盡公平的事情，因為高雄市跟台北市所得到的資源不一樣，而且發展狀態也不一樣，這種情況下以台北觀點看高雄負債不盡公平。

另外，對於媒體詢問柯文哲指過去很多人代表蔡英文去跟他接洽，但承諾事情都沒有兌現，現在不敢跟綠營互信。蔡英文表示，她知道很多人是熱心，但不必然是代表她去傳達什麼樣的意思；而過去選舉過程中也曾經幫過他，也有很多人很熱心，他不應該把這些人的熱心做不友善的解釋，這個是不好的事情。

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