追蹤器在後座？韓搭車錄片跨海拜票 未繫安全帶被抓包

2019-09-04 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期錄製給美國休士頓僑胞的一段影片，正在網路上瘋傳，影片中能見到他位於行進間的小客車後座，比手畫腳地向僑胞拉票，但他竟未繫安全帶，被網友砲轟「追蹤器在後座啦」，並提到依法應處駕駛人1500元罰鍰。

從影片中能看見，韓國瑜坐在小客車後座，對著鏡頭表示：「各位休士頓所有的僑胞朋友大家好，我是高雄市長韓國瑜，非常高興，也非常感動，聽說休士頓韓國瑜後援會要成立，海外的僑胞，人在異國心卻掛念著中華民國，掛念著台灣人民，非常感動。」

韓國瑜提到，「希望明年1月11號，休士頓的僑胞要能夠盡可能回台灣來投票，即使心動也要化為行動，我想全球華人，保護中華民國，人人有責，祝福所有休士頓的僑胞，大家中秋佳節快樂，闔家平安，幸福美好，也讓我們一起祈禱，中華民國加油，謝謝大家，謝謝。」

影片由網友提供給臉書粉專「我愛掀馬桶」張貼，引發廣大網友抨擊韓國瑜，不少人留言嗆聲「這個人真是寬以律己、嚴以待人啊」、「一定是又有人放了追蹤器在我們韓導的車子上了」、「感覺國家機器動的很厲害阿」、「怎麼會教好小孩」、「自取其黑，想白也白不了」。

也有網友表示，「依據『道路交通管理處罰條例』第31條規定，一般道路後座乘客未繫安全帶，可對駕駛處新台幣1500元罰鍰，國道高速公路、快速公路則對駕駛可處3000元到6000元罰鍰。」

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