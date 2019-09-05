吳敦義指為中共最大代理人 蔡英文：台灣不會有人相信

2019-09-05 11:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕總統蔡英文今日出席中華郵政關懷獨居長者績優楷模表揚大會，會後接受媒體訪問時，針對媒體詢問國民黨主席吳敦義指她才是中共最大代理人的看法，蔡英文表示，吳主席近來壓力太大，講話有點奇怪，她想全台灣都不會有人相信她會是中共的代理人，台灣兩岸政策立場很清楚，就是盡力維持和平、穩定現狀，守護台灣國家主權與民主生活方式。

蔡英文表示，這幾年中國方面步步進逼，文攻武嚇也都不斷，這種情況下做總統的一定要站出來，說出台灣人民的聲音，不是說事事都退讓，都噤聲不語才叫做不給對方藉口，這種說法她相信很多台灣人民是不能接受。

對於台大教授賀德芬指蔡英文學位造假，蔡英文表示，昨天已去提告，同時也提出很多證明，因為這件事情、這個指控確實是不實，也浪費社會很多時間，既然賀德芬教授覺得要司法釐清，她就提告來讓司法釐清。至於前總統陳水扁說不應提告，要公開博士論文，蔡英文說，博士論文現在就有公開。

香港政府昨日退回逃犯條例，蔡英文表示，她有注意到最新發展，也會持續觀察、關心，並要再一次呼籲香港政府，能夠真心誠意跟香港各界對話，找出實踐香港自由、民主最好的方式，這樣社會才能趨於穩定。

立法委員陳明文在高鐵列車上掉了300萬元，被質疑是否為政治獻金，總統是否會請陳委員對外講清楚，蔡英文表示，她有注意到陳明文委員昨天有發聲明，對於現在很多指控，他覺得都是不實指控並會提告；對此，蔡英文說，相信一方面陳委員會持續對社會釋疑，另一方面請司法單位協助釐清也是不錯的想法。

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