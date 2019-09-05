吳：蔡才是最大中共代理人 民進黨回批：神邏輯

2019-09-05

〔記者施曉光、楊淳卉／台北報導〕國民黨昨日舉行中常會，蔡政府擬推動的中共代理人法成為討論焦點。根據轉述，黨主席吳敦義在回應時抨擊蔡英文總統才是「最大的中共代理人」，吳還批評，蔡每天跑選舉行程，用美化的數據欺騙國人，而拚經濟正是國民黨的強項，他要求立院黨團提出法案爭取人民的支持與信任。

對此，民進黨發言人李明俐回應，吳敦義主席對中共政治代理人的「神邏輯」真是超乎常人認知。行政院各部會都在忙著協助台商回流並持續投注於產業升級，用說的不如用做的；國民黨過去八年執政「六三三」全都跳票，到底哪裡來的勇氣說拚經濟是自己強項？

國民黨副發言人黃心華昨轉述中常會時說，有中常委關切中共代理人法的立法，將讓民眾會有不知不覺被人構陷的恐懼感；吳敦義在會中表示，如果要說中共代理人，蔡英文才是「最大的中共代理人」，因為蔡搞台獨，會讓中共有藉口軍事犯台。

此外，針對部分國民黨中常委連署提案指出，近期台灣就業市場無薪假人數屢創新高，還出現大量裁員潮，抨擊蔡政府拿不出有效的經濟振興方案。吳敦義也表示，蔡英文每天跑選舉行程，用美化的數據欺騙國人，其實國人的感受才是最真實的，如何營造中小企業穩定發展條件，也才是真正的重點，拚經濟正是國民黨的強項，他要求立院黨團提出相關法案修法，爭取人民的支持。

國民黨不認同港暴力處理群眾運動

對於香港「反送中」行動愈演愈烈，吳敦義昨在主持中常會前發表談話表示，國民黨不認同以暴力方式處理群眾運動，也反對採取激烈手段驅離民眾，希望港府與中國大陸當局能以互相理解的心情，儘速建立與抗爭者的溝通管道，尋求共識，讓爭議和平落幕。

吳並強調，中華民國是主權獨立國家，有國旗、國號、國軍與國防，和香港完全不同，不能相提並論，國民黨堅決反對「一國兩制」及台灣獨立，堅守「一中各表的九二共識」，這是兩岸維持和平穩定發展的定海神針，這也是國民黨一貫不變的堅定立場。在吳說完話後，全體中常委以掌聲通過這項對外聲明。

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