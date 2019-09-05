新歷史課本提台灣地位未定論 國民黨團批：民進黨是中共代言人

2019-09-05 10:45

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團今天召開「新歷史課本數典忘祖，蔡英文選哪國總統？」記者會指控，8月上路的新課綱歷史課本企圖凸顯台灣地位未定論且極度媚日，此舉將讓中華人民共和國在國際上更能主張台灣是他們的，質疑民進黨才是中共代言人，痛批蔡政府毀家滅國，強烈要求蔡總統道歉、教育部長潘文忠下台。

黨團副書記長林奕華表示，台灣未定論就是台獨史觀，現在公然進入高中教科書，中華民國在課本中竟從1945年、民國34年結束日本統治後才出現，這根本不是完整的中華民國史觀，且非常媚日，此外，相同政策在日治時代都是正面表述，中華民國時代卻都是貶義，各版本教科書甚至沒有提到慰安婦事件，對於高砂義勇軍、台籍日本兵等日本殖民政策也僅一句話帶過。

林奕華質疑，如果台灣真的地位未定論，誰能在國際主張台灣是他的？是中華人民共和國，這樣的歷史課綱難道是把台灣送給中共？她痛批，民進黨才是中共代言人、同路人，譴責這樣錯誤的歷史史觀，無法給國人完整的國家意識。

黨團總召曾銘宗質疑，蔡政府藉由修正歷史課綱來凸顯台灣地位未定論，難道是想推動法理台獨、文化台獨來消滅中華民國？既然不喜歡這個國家，有什麼資格擔任中華民國總統並競選連任？經教育部審核的歷史課本竟質疑中華民國正當性，如果不是人格分裂，怎麼還有臉坐在政府大位？

立委童惠珍批評，蔡總統的台灣價值就是去中華化，從課本看出蔡政府在想辦法幫學生徹底「天然獨」，為了宣揚台獨史觀、同心圓史觀，把民進黨的政治主張都寫進課綱，犧牲下一代教育，不可原諒。

她痛斥，蔡政府這樣糟蹋中華文化、毀家滅國，從歷史根本毀掉中華民國、毀掉台灣，是徹底傷害海外僑胞愛中華民國的心，強烈要求蔡英文道歉、潘文忠下台！

黨團副書記長陳宜民表示，這樣的歷史史觀讓年輕人認知錯亂，不利於國家發展，當然大家都愛台灣，但應以行動而非語言來愛台灣，歷史教育的意識形態應降到最低，民進黨政府主導的歷史課綱，不僅違背教育的啟發性本旨，也違反民主的多元價值觀，為了掌權而毒害下一代，既不道德，也不負責任。

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