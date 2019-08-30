新課綱來了！ 清大K-12課程讓老師成為STEAM自創品牌

2019-08-30 23:59

［記者洪美秀／新竹報導］教育部推動的108新課綱今天上路，清華大學為讓家長、老師和學生更快掌握新課綱精神，成立「K-12課程與師培研究發展中心」，研發素養課程設計模組，教中小學老師不再侷限於教科書，可根據課綱設計課程，這個平台將免費供全國教師使用，明年5月測試上線。

清華K-12中心主任呂秀蓮表示，K指的是幼兒園，12則是到高三的12年級，這套課程設計模組不只幼兒園、國小、國中、到高中都適用，甚至有大學教授也來上課學習編寫課程教材，已有超過1000名第一線教師參與研習。

呂秀蓮說，國中數學課綱有一項運用直尺、圓規的「尺規作圖與幾何推理」單元，傳統的教科書多半利用尺規做出指定圖形並做幾何推理，但教師運用她教授的課程設計模組、開發新課程，與美術教師跨域合作，教學生運用尺規作圖來設計窗花，因為藝術也需要精準，有數學尺規的加持，窗花設計產生變化，也讓教學更活化。

另有高中生物老師運用此套模組，開發出一套「病毒入侵」課程，學生撰寫劇本並一一演出病毒入侵的症狀及過程。也有國中化學老師辦魔術師園遊會，要學生運用酸、鹼、鹽特性來表演無字天書、滴血肥皂等化學小魔術，並解說其中道理。

呂秀蓮說，新課綱強調培養學生跨科統整的能力，像跨理化、資訊、生物的「超聲波仿生機器人」課程。新課綱與舊課綱到底有何不同？主要是提升學生的創意及能力，鼓勵學生發揮想像力和創意，鼓勵孩子創造自己的品牌，在能力的增強下，發揮創造力。

呂秀蓮表示，邁入AI時代，許多工作都將被機器人取代，所以老師不能只教學生操作，要更深、更廣、真正融會貫通，不僅學知識、技能，還要對知識產生正向的價值觀和態度。

呂秀蓮說，很多老師參加研習課程後，受到的啟發很大，就連簡單的窗花設計，透過幾何學概念融入藝術，學生不僅藝術天份被啟發，也從中認識數學幾何概念，不再說「學這個有何用了？」

南投縣魚池鄉東光國小社會科老師高美玉參與研習課程後認為，教學不是從教師手冊中找出教學活動就好，而是要主動解構課綱，掌握核心概念，「只要掌握核心概念，就可以就地取材、向世界取材，能使用的教材也無限寬廣。」

可參考K-12課程與師培研究發展中心網站：http://eric.ilst.nthu.edu.tw/。

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