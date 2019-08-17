南台灣教育學術研討會 200校長、教師切磋新課綱教法

2019-08-17 20:35

〔記者黃旭磊／高雄報導〕新課綱下月就要實施，2百多名校長、教師聚焦討論核心素養課程教法。

「2019年南台灣教育學術研討會」今天（17日）在高雄師範大學舉行，活動主題「適性揚才，迎向未來」，吸引南部高中、國中、國小校長及教師討論教法，校長「KAOSHIUNG短講」示範教案，而國教輔導團14個領域議題小組也呈現成果。

福東國小校長林文章以新課綱為題，向全校老師、行政人員及家長發出「12年國教校長領導效能之研究」問卷，1個月後回收；林文章說，問卷調查分數最高5分，自己平均分數獲得4分，其中自信心、領導效能獲得行政人員肯定，教師們卻感受不到關心與協助，仍是警訊。

林文章說，新課綱變革考驗校長領導能力，從自評問卷持續找到領導效能盲點，與教師溝通提升教學品質。

研討會於今年4月公開徵稿，匯集新課綱、素養導向課程之應用及雙語教學實施等議題，投稿作品踴躍，經初審、複審選出發表3篇論文、12篇壁報論文。

溪洲國小校長王宗坤以旗山產業文化，設計「騎進蕉園，為你寫書」教案，推動閱讀學習力，讓學童看見自己、尊重他人，進而跨域教學提升學習力。鼓山高中教師呂軼倫設計「跟著五感去旅遊」，指導學生從一本書、城市及生活方式開始感動，觸發學習動機。

高雄市教育局長吳榕峯說，期許教師引領孩子不間斷地探索、體驗，展現獨特個性，拓展面對世界能量。

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