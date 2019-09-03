民進黨主攻中共代理人修法

2019-09-03

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院朝野黨團今將討論新會期開議日，預計本月中旬開議。對於優先法案，民進黨團書記長李俊俋表示，本會期為預算會期，總預算案當然要優先處理，至於F-16V戰機軍購案，涉及特別條例與特別預算，盼能順利完成審查；此外，「中共代理人」修法、廢除印花稅，也是本會期重點法案。

廢印花稅、F-16V案等列優先法案

本會期也是明年總統與立委選舉前的最後會期，大選議題勢必成為藍綠陣營的攻防焦點，如何推動有助於自己選情的法案，將是雙方鬥法主軸。

對於優先法案，李俊俋強調，包括總預算案、F-16V戰機軍購案、「中共代理人」修法及廢除印花稅等，預計都將是本會期朝野攻防重點。

針對F-16V戰機軍購案，李俊俋說，由於美國國會目前休會，須待美國國會通過後，立法院才能著手處理；黨團總召柯建銘日前受訪指出，可能十月中下旬先處理軍購特別條例，法通過後再處理特別預算案，若朝野有共識盼能加速時程，儘速三讀通過。

針對「中共代理人」修法，民進黨立委陳亭妃表示，不論用何種方式，務必不讓中國的任何力量介入台灣，將之阻絕在外，讓所有狀況更透明化；民進黨立委羅致政也指出，修法有急迫性，但非法跟合法的分際要非常清楚，以免造成民眾誤觸法網，反限制人民集會、結社、言論等自由。

民進黨立委陳歐珀說，近年來中共透過資金及紅色媒體破壞我們的民主自由，特別是在選舉期間，對於「中共代理人」相關法令制定，這會期必須嚴肅面對，避免影響台灣的民主、自由及國家安全；李俊俋強調，「中共代理人」的修法，最主要是要把國家安全的破網補起來，規範對象不會是台商。

至於廢除印花稅部分，李俊俋說，這是歷次討論稅改都會觸及的問題，國民黨過去也有人支持，且地方損失的稅收，中央也承諾一定補足，「那還有什麼問題」；陳歐珀說，推行廢除印花稅時應講清楚，過去民進黨這方面跟人民對話太少，導致人民的不安或抱怨，行政部門應積極處理。

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