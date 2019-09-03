以國軍為傲 蔡英文籲：鼓勵國軍弟兄姊妹多穿軍服上街

2019-09-03 10:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統在今天九三軍人節接見「敬軍企業代表」，感謝企業界以具體行動提供全方位的優惠，支持軍人節的敬軍活動，「讓我們一起做國軍最好的後盾」。

總統表示，今天是九三軍人節，是屬於軍人的日子。身為三軍統帥，她要向所有挺國家、挺國軍的敬軍企業，表達最深的敬意與謝意。

總統指出，今日來訪的敬軍企業代表，有世界知名的連鎖速食店、超商、髮廊、百貨、生活用品店、也有旅遊及運輸業者等。這麼多知名企業響應軍人節活動，說明軍人是國家最重要的支柱，值得我們最好的對待。

總統表示，因為軍人是國家的支柱，承擔起保家衛國、捍衛主權和民主生活的重責大任，所以她擔任總統以來，除了提升國軍官兵的專業能力和訓練強度，政府也投入資源，積極加強福利照顧、改建營舍、以及汰換個裝，要給願意從軍的年輕子弟最好的環境；也因為軍人是國家的支柱，所以她希望，不但國軍弟兄姊妹要以軍人的身分為榮，台灣社會各界也應該要支持國軍、以國軍為傲。

總統提及，過去她在美國的時候，軍人不論執勤或休假，穿著軍服在街頭上走動是常態，人人見到美軍官兵也都充滿敬意。像是在紐約，每年5月會有「艦隊週」活動，路上很多穿著制服的海軍，很有精神也相當挺拔。但是在台灣，以往卻很少有軍人會穿著軍服上街。

總統認為，「美軍可以，中華民國國軍當然也可以！」從她執政之後，就積極鼓勵國軍弟兄姊妹多穿軍服上街，大方展現身為軍人的光榮。特別是在軍人節這天，凡是在街上看到穿著軍服的軍人，她都希望國人朋友可以透過一句簡單的加油、或是一個肯定的手勢，向我們的國軍弟兄姊妹致敬。相信這樣一來，可以充分發揮「軍愛民、民敬軍」的精神，也是軍民一心的展現。

總統也再次感謝敬軍企業代表，用具體行動提供全方位的優惠，來支持軍人節的敬軍活動。「讓我們一起來做國軍最好的後盾」。

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