蔡總統聽取香港情勢國安簡報 指示提供在台港人必要協助

2019-09-02 20:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕關注香港情勢變化，總統蔡英文今日前往國安會聽取香港情勢專案小組簡報，了解目前香港情勢最新發展，以及政府相關部門目前就各項情勢可能動態的掌握與因應準備。簡報後總統也做出四點指示，除呼籲中方勿以台灣等他國關心作為指控外力介入的藉口，同時強調基於人道考量，對於在台港人，我們也會提供必要的協助，不會坐視。

蔡英文表示，中華民國台灣堅定支持香港的民主和自由，也希望香港社會能盡速恢復穩定，但這幾天讓人極為憂心的情勢發展，已經引發國際社會的高度關注。我們要嚴正呼籲北京當局，應該信守對香港高度自治的承諾，切勿以台灣、其他國家對香港民眾的關心，作為指控外力介入的藉口；同時也要呼籲港府，避免過度執法與暴力，以積極的對話化解與人民之間的對立，讓衝突能夠和平理性化解。

其次，蔡總統說，政府支持香港人民爭取民主和自由，在處理台港交流及港人來台等相關事務時，也都依法處理。一如國際社會，必要時基於人道考量，對於在台港人，我們也會提供必要的協助，不會坐視。

蔡總統並說，對於來台就學的港生，請陸委會、教育部全力協助，讓學生們能安心學業。我們也呼籲港府，理解香港年輕人關心香港前途、追求民主自由的初心，秉持人權法治的原則處理相關個案，讓學生們能繼續在台灣的學業。

總統最後表示，目前香港情勢已進入關鍵階段，國安及行政部門應緊盯香港的動態變化，並評估可能的衝擊影響，作好各項應變準備工作，尤其應注意金融經濟產業的變化，協助台商及我國在港民眾因應可能的變局。

這項國安會香港情勢發展專案小組，是由國安會李大維秘書長主持，包括陸委會、國防部、法務部、內政部、國安局等首長均出席與會。

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