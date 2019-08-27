北律批淪統戰工具 律師全聯會反駁：例行交流不應泛政治化

2019-08-27 22:21

〔記者張文川／台北報導〕律師公會全國聯合會日前赴中國參加第8屆「兩岸和平發展法學論壇」，中國國台辦主任劉結一致詞時，要兩岸法律界為「祖國和平統一」做出貢獻，台北律師公會24日聲明譴責全聯會「消極配合中國統戰作為的立場，自甘淪為中國統戰及矮化我國國格的工具」；對此，律師全聯會今天聲明反擊指出，北律是「恣意攻擊、不實指摘」，強調論壇是行之有年的例行交流，北律往年不曾表示異議，今年卻激烈反對，顯得「突兀可議」，兩岸正常交流不應恣意扭曲與泛政治化，強烈譴責北律濫行誣衊、詆毀全聯會。

兩岸和平發展法學論壇本月21日至24日在天津舉行，劉結一22日致詞時批評「民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，甚至使用所謂修法等手段阻止廣大台灣同胞進行正常交流，阻止廣大台青來大陸就業發展、追夢築夢」，表示「兩岸法律界有識之士是同胞利益福祉的堅定維護者，是兩岸關係和平發展的重要守護者，要肩負起激濁揚清、捍衛一個中國原則、反對台獨分裂的共同責任。」

北律24日聲明指出，中國不斷利用各類交流機會，從事其統戰任務，強加尚未達成共識的統一主張，違背雙方交流最基本的互信、互諒、尊嚴、對等精神，劉結一利用該論壇，強將和平統一的政治主張加諸於兩岸法學界，顯違背兩岸交流的基本精神，也陷我國法學界於不義，北律無法苟同並強烈譴責，認為全聯會應採行合理迴避或其他必要作為，以免遭利用為中國統戰宣傳工具。

北律強調，中國無視法治與人權，打壓與抓捕維權律師、集體殘害特定族群、非法拘捕與審判李明哲，所作所為皆違背律師保障人權、實現社會正義及促進民主法治的使命，全聯會身為主權國家的代表性律師團體，實不宜自甘為伍。

全聯會理事長李慶松等人24日人在上海，而未及回應北律的批評，今天全聯會聲明反駁北律。全聯會指出，本法學論壇屬行之有年的例行交流，2015年就開始參與，歷來參加的台灣法學碩彥與學術單位很多，今年也循例辦理，是是兩岸正常交流，不容北律恣意扭曲，先前北律也從未有何異議，今年卻突然提出激烈反對，顯屬突兀可議。

全聯會指出，北律臉書也顯示，去年4月北律常務理事與中國大陸事務委員會成員也曾組團參訪上海2天，去年9月北律也有接待深圳市律師協會，顯見北律也無法自絕於兩岸法學交流，兩岸交流原本是促進法制發展的契機，不應泛政治化。

全聯會又指，劉結一致詞是主辦單位安排，我方事前並不知致詞內容，當時全聯會並未沒表態附和，「沉默並非代表同意，只是予以尊重」，不能因立場不同就予杯葛，這顯非國際禮儀應有的作為，也不會是有效的溝通方式，北律卻刻意扭曲為全聯會消極配合、淪為統戰工具，不明就裡、強扣帽子，欠缺公會應有的泱泱風度，也有損法律專業人士的基本品德。

至於對中國政府歷來打壓維權律師等做法，全聯會指出，律師應是最擅長對立的對談，而非封鎖對談的管道，否則如何促進交流，解決問題？並反問北律，去年參訪上海交流時，有呼籲中國政府釋放維權律師嗎？

全聯會並指，全聯會從2007年起，對外即以使用「台灣律師公會聯合會」（英文名稱Taiwan Bar Association）名義，與中方交流互動時地位平等，從未降低層次、更無自我矮化，這次論壇也不例外，北律要求全聯會應採行合理的迴避，是昧於現實的無理主張。對於北律濫行指責、誣衊、詆毀全聯會消極配合劉結一、自甘淪為中國統戰及矮化我國國格的工具，全聯會表達強烈譴責。

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