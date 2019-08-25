律師全聯會赴中參加論壇 被批自我矮化

2019-08-25

學術交流淪統戰任務 國台辦主任劉結一致詞喊統一

〔記者陳慰慈／台北報導〕律師公會全國聯合會（簡稱全聯會）日前赴中國參加第八屆「兩岸和平發展法學論壇」，中國國台辦主任劉結一致詞時，要兩岸法律界為「祖國和平統一」做出貢獻。台北律師公會（簡稱北律）昨發聲明稿，譴責全聯會消極配合中國統戰作為的立場，自甘淪為中國統戰及矮化我國國格的工具，北律表達深切遺憾。

全聯會截稿前未回應

記者昨致電全聯會並透過臉書私訊，但至截稿前未獲全聯會回應。

這場論壇本月廿一日至廿四日在天津舉行，劉結一於廿二日致詞批評，「民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，甚至使用所謂修法等手段阻止廣大台灣同胞進行正常交流，阻止廣大台青來大陸就業發展、追夢築夢」，表示「兩岸法律界有識之士是同胞利益福祉的堅定維護者，是兩岸關係和平發展的重要守護者，要肩負起激濁揚清、捍衛一個中國原則、反對台獨分裂的共同責任。」

北律譴責 批中強加統一思想

北律聲明指出，兩岸法學界的頻繁交流，有利於兩國法學界的共同發展，但中國不斷利用各類交流機會，從事其統戰任務，並強加尚未達成共識的「統一」主張於各類活動參與者，已明顯違背雙方交流最基本的互信、互諒、尊嚴、對等精神。

聲明稿提及，劉結一利用該論壇，強將和平統一的政治主張加諸於兩岸法學界，顯然違背兩岸交流的基本精神，亦陷相關參與者及我國其他未參與活動的法學界成員於不義，北律無法苟同並強烈譴責。

北律表示，全聯會是北律以外全國最大的律師團體，也是我國法學界重要成員之一，面對中國各類統戰手段，自應採行合理迴避或其他必要作為，以免遭利用為中國統戰宣傳工具。

北律強調，中國歷來對於維權律師的打壓與抓捕、對於特定族群的集體殘害、對於李明哲的非法拘捕與審判等，無視法治與人權的國家作為，乃至於香港近期就「逃犯及刑事事宜相互法律協助條例」所生社會運動的國家暴力行為，不難發現，中國的所作所為，皆與律師保障人權、實現社會正義及促進民主法治的使命相違背，身為主權國家的代表性律師團體，實不宜自甘為伍，違背律師所應負的使命。

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