當心新媒體統戰！軍方智庫：新平台、大數據、AI鎖定青年

2019-07-22 00:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國透過多重手段進行「統戰」作為，縱使中國「對台31項」措施成效不彰，但國防部智庫「國防安全研究院」近期發表一篇報告示警指出，中國藉由新媒體作為統戰工具，甚至在「對台31項」宣傳管道的技術合作夥伴，納入我青年熟知的「愛奇藝」影音平台，研判中共勢將進一步整合大數據、AI等工具，以更細膩方式理解我青年閱聽習慣，進而突破心防。

國防安全研究院近期發表「國防安全週報」，其所屬「中共政軍所」針對中共對台進行新媒體宣傳進行研析。報告指出，中國對台宣傳除宮廟滲透、里長交流等「地面宣傳」，進而拓展至線上宣傳，包括滲入台灣新媒體平台、收購臉書粉絲頁、招募特定意識形態網紅等。

該報告指出，例如有人力銀行附屬網站，今年四月出現招募「支持和平統一」的「政黨粉絲專頁管理小編」等，可見中共透過系統性宣傳手段，策略性達到對台統戰目的。

此外，雖中國「對台31條」措施成效不彰，但報告指出，中共就此措施宣傳方式已不同以往的刻板作為，而是推出如「31條來了」APP等整合各項具體政策，並結合「融視頻」等新媒體，展示在中國的台青、台商訪談及交流活動影音，試圖以多重手段打動人心。

至於未來中國運用新媒體作為，國防院報告指出，就我國國安局今年五月的報告內容證實，中共就宣傳目的而論，短期聚焦於操控、影響台灣輿論，進而介入、干預總統大選，長期則著眼在滲透、分化台灣社會，以達到促統最終目的。

縱使「對台31條」措施相關宣傳臉書頁按讚人數僅2000餘人、APP評價僅三顆星，但可預測的是，中國未來勢必強化中央網信辦專業性輿論操作角色，採取更主動、積極措施，進行新型態且即時性統戰作為。

報告也指出，中國「對台卅一條」措施的宣傳內容和宣傳工具，顯示中共對台工作重點指向青年，例如，中國國台辦管理「中國台灣網」，除劃設「31條」專區，亦顯示「青年」主題項目，並可直接連結至「青年公社」，其技術合作夥伴，包含年輕人熟知的「愛奇藝」影音平台。

該報告指，可見中共勢將進一步整合大數據、AI 等工具，以更細膩的方式理解我國青年的閱聽習慣，利用新媒體宣傳，並透過符我國青年的溝通方式突破心防，甚至重構台灣下一世代對中國的認同意識，進一步威脅我國國家安全。

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