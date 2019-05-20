彈劾檢察官生波 律師全聯會：不容外力干涉檢察權

2019-05-20 23:06

〔記者張文川／台北報導〕2014年縣市長選舉期間，民進黨立委段宜康爆料，指擔任全國曲棍球協會理事長、前國民黨立委林滄敏涉詐領補助款，法院判段民事敗訴，須賠償林100萬元；監察院本月14日以6票比5票，通過彈劾承辦曲棍球協會人員涉侵占公款案的檢察官陳隆翔；律師公會全國聯合會今與13個地方公會，聯名聲明主張「檢察權獨立行使職權，不應遭受外力介入干涉」，否則恐生寒蟬效應，傷害司法公信力。

全聯會聲明指出，檢察機關代表國家從事偵查、訴追、執行，屬廣義司法範圍內，檢察官偵查、法官刑事審判，同為行使刑罰權的重要程序，除了受檢察一體的拘束之外，對外獨立行使職權應同受保障，必須在免於外力干涉下獨立判斷。

律師全聯會認為，監察院彈劾的事由，是認為陳隆翔偵辦曲棍球協會侵占公款案，漏未論斷偽造印章、印文及署押、侵占及盜用公印文，以及未沒收印章；但這是否構成偽造印章，屬法律的見解，不但不可做為檢察官個案評鑑的事由，也屬檢察權的核心，不容外力介入；當事人若不服檢察官的認事用法，應循正當司法程序救濟，監察院指責檢察官認事用法有違誤，已逾越監察權、侵犯檢察權的核心領域，違反權力分立與制衡原則。

聲明指出，政治因素或其他不當因素介入檢察權，恐生寒蟬效應，確保檢察官獨立行使職權，不受外力干涉，是為了確保人民在的司法訴訟權利，得到公平公正和客觀的判斷，不應受任何外在因素影響、干涉，包括媒體、公眾輿論、政治、宗教等立場，否則將易於造成檢察官不敢獨立行使職權的寒蟬效應，傷害司法公信力，並非國家人民之福。

全聯會呼籲，監察權發動調查程序發動，應基於客觀超然獨立的立場，超越黨派、依據法律獨立行使職權，才能贏得信賴，不宜對檢察官的認事用法是否違誤而進行彈劾，以免不當侵害檢察權，造成檢察官辦案時無形的巨大壓力，使檢察權核心價值的公平正義受到阻礙，這樣才能贏得人民對檢察權、監察權的信賴與尊重。

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